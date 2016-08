A una semana del freno al tarifazo, se recuperaron las acciones energéticas

Finanzas y mercados

Los papeles que cotizan en Wall Street recuperaron todas o casi todas las bajas que disparó el fallo. En Buenos Aires, la mitad ya volvió a su valor previo

Una semana después de que la Corte Suprema diera por tierra con el primer intento de aumento de tarifas hogareñas de gas las acciones del sector todavía muestran daños pero han recuperado la mayor parte de lo que perdieron en el día del fallo. El sentir de los inversores parece ser que el revés fue un retraso y no un final para el proceso de aumento de tarifas que llevaban doce años congeladas, con lo cual las perspectivas de esos papeles siguen siendo vistas como positivas.



Una semana atrás la acción de petrolera Pampa en Nueva York perdió 4,42% en el día. El precio al que cerró ayer estaba apenas 1,05% por debajo del nivel que mostraba el 17 de agosto, un día antes de la decisión de la Corte. Edenor, la otra gran acción de una empresa regulada argentina en Nueva York, se cayó 1,7% el día del revés judicial, pero una semana más tarde está 3,3% por encima de su valor previo. Transportadora de Gas del Sur ni siquiera sufrió daños de consideración en Wall Street la semana pasada.



Algo parecido a lo que muestran las acciones de energéticas reguladas en Nueva York se ve en las acciones del sector en Buenos Aires. De las 9 más operadas, que habían terminado con ocho bajas y una suba el jueves 18 pasado, ahora sólo quedan 4 en números negativos en comparación con el precio que mostraban el día previo.



"Es claro que lo que cambió es el corto plazo, yo creo que lo que el mercado tiene incorporado es que hay una demora, pero que la recomposición de tarifas sigue. No es que las empresas no hayan resultado dañadas, tienen un tema de flujo de fondos importante por lo que no reciben y lo que van a tener que devolver, pero el mercado está sostenido por las expectativas para el año que viene", dijo Rubén Pasquali, de Mayoral Bursátil.

"El mercado está comprando la historia argentina, que le gusta mucho, y no está haciendo los deberes en lo que hace a situación patrimonial de las empresas", dijo Nery Persichini, economista de Inversor Global. "No son todas las empresas lo mismo, Pampa está sólida porque no sólo distribuye electricidad sino que genera y produce hidrocarburos, Edenor, Metrogas y otras me parecen menos interesantes", agregó.



"Pampa es la más saludable", coincidió Pasquali, "pero en general lo que es generación como Central Puerto o Central Costanera se diferencia, para mi, porque ya tienen su ajuste de tarifas que las distribuidoras como Metrogas o Edenor no."