Piden jury a Marijuan por la difusión de audio contra CFK

Un diputado del FPV le pidió a Gils Carbó que inicie un juicio político contra el fiscal. "La dejo al borde de la detención", dijo en una grabación que se difundió vía web

El fiscal federal Guillermo Marijuan quedó en el centro de la polémica luego de se filtrara un audio en el que advierte que dejó "al borde de la detención" a Cristina Fernández de Kirchner, por lo cual el kirchnerismo presentó un pedido de juicio político en su contra y reclamó que se aparte de las causas en las que la ex presidenta es investigada.

"Decile que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salida del país y con el deber de comparecencia ante el tribunal", afirma Marijuan en la grabación. El audio fue difundido en el sitio web El Destape y el periodista Lui Majul dijo que fue el destinatario de ese mensaje, un mensaje de voz que "off the record" en respuesta a una pregunta que le mandó al fiscal.

Las palabras de Marijuan se conocieron horas después de que pidiera citar a indagatoria a la ex mandataria y al ex ministro de Economía Axel Kicillof por la presunta comisión de los delitos de omisión de denuncia y encubrimiento, a raíz de movimientos bancarios por u$s 500 millones del empresario detenido Lázaro Báez y por los cuales la Argentina había sido alertada.

El abogado Gregorio Dalbón consideró que Marijuan "tiene que salir de todas las causas" en las que investigue a la ex presidenta, al acusarlo de "prejuzgar", mientras que un diputado kirchnerista presentó un pedido de juicio político para removerlo del cargo por "mal desempeño de sus funciones".

"Marijuan tiene que salir de todas las causas, por prejuzgar", enfatizó Dalbón en declaraciones a radio Del Plata, y agregó que es "increíble lo que hizo", ya que "esto es para un jury", a fin de removerlo de su cargo.

Efectivamente, la presentación en ese sentido estuvo a cargo del diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien en una nota dirigida a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo que el audio "demuestra, sin lugar a dudas, un ánimo persecutorio y hasta vindicativo del fiscal federal hacia la ex presidenta". Estos dichos evidencian que el fiscal federal se apartó de un "obrar objetivo y que su finalidad primordial es privar de la libertad a toda costa a. Cristina Fernández de Kirchner, cuando debería conducirse con objetividad al momento de analizar los hechos y el Derecho aplicable", indicó la presentación.

El diputado agregó que en el mensaje "se advierte que, lejos de la búsqueda de la verdad, objetivo principal y excluyente del proceso penal, el magistrado hace saber un objetivo completamente ajeno al objeto de su presentación", esto es, dejar "al borde de la detención" a CFK.

Al respecto, indicó que habría que investigar si esos dichos de Marijuan fueron "anteriores o posteriores" a la presentación judicial que efectuó, ya que -si fueron anteriores- "nos encontraríamos ante inconductas y delitos mucho más severos que los aquí denunciados".

En el audio, el fiscal se refiere al pedido de indagatoria contra la ex jefa de Estado que hizo ante el juez federal Sebastián Casanello, a quien además le reclamó que imponga sobre Cristina Kirchner la prohibición de salida del país. La presentación judicial por la omisión de haber denunciado los giros sospechosos en el exterior la hizo el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, a partir de la información que envió años atrás el estudio Cleary Gottieb Steen & Hamilton, el cual repre sentaba a la Argentina ante la Justicia de EE.UU. en el marco de litigios con los fondos buitre.