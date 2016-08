Bancos nacionales y extranjeros aprobaron tener su Caja de Valores

Finanzas y mercados

Los directores del MAE decidieron avanzar con una Caja de Valores propia: MAE Clear SA será la depositaria de títulos valores, que estará lista en un año, mediante una inversión de $ 100 millones, de los cuales $ 75 millones corresponden a la exigencia de capital de la CNV y otros $ 25 millones para la operación.



Tanto bancos nacionales como internacionales estuvieron de acuerdo anteayer en armar su propia depositaria, por fuera de la Caja de Valores que maneja el Merval, lo que puede hacer caer la futura acción del B&MA, ya que la Caja de Valores era su "vaca lechera", al tener hasta ahora el monopolio.



"La Caja del Merval tiene una estructura ineficiente y con mucha menos gente se puede manejar. Tiene un costo de estructura muy alto y no están dispuestos a reducirlo", se quejan. Desde ya, en un mercado tan chico, tener dos Cajas sería una locura, pero al parecer los bancos no se ponen de acuerdo con el Merval.



Los bancos no quieren pagar la estructura que tiene y dicen que una nueva resultaría mucho más barata. Se niegan a seguir manteniendo lo que ellos denominan "la ineficiencia de los agentes de bolsa". El tema es que los bancos concentran el grueso de la operatoria con MAE y el costo de la Caja es alto. El sindicato de bancos armará algo más a medida, de forma tal de no cobrarse entre ellos por el depósito, lo que haría caer sensiblemente las comisiones.



La queja de los banqueros es que la Caja del Merval no tiene sistema real-time on-line y tiene una arquitectura inicial de 1975 "adaptada con parches informáticos", según describen. MAE apostaría a una plataforma totalmente operativa con Euroclear, para ser una suerte de apéndice de Euroclear en Argentina, para que el manejo de títulos sea mucho más barato, eficiente y seguro.



En el Mercado la noticia cayó como un balde de agua fría: "Desde el 2010 que el MAE quería ver de rodillas al Merval y no tenían un capital ni de $ 5 millones. Pero que pongan su Caja y compitan. Por algo la mayoría de los bancos mal vendieron las VALO (acciones del Merval) a la mitad de su valor. Hay que ver la estrategia que tienen, aparte de tratar de opacar al Mercado de Valores y a la Bolsa".



En el oficialismo admiten que, de irse los bancos como clientes, les pegará en la rentabilidad, por cuanto el valor patrimonial y el flujo de ganancia será otro. Por eso están en tren de profesionalizar y sistematizar cada vez más todos los procesos. Para contrarrestar, la Caja puede apurar el anuncio tecnológico de la plataforma de Millenium. Se defienden: "No conviene una nueva porque ya hay una: hay fondos americanos que no pueden invertir en un país con dos Cajas. Se fragmentaría más el mercado y el regulador tendría menos control. No es nada fácil hacerla y los bancos no están acostumbrados a moverse por cuentas comitentes como lo exige la reglamentación de la CNV".



Hoy Caja de Valores es una pata importante en el cobro de comisiones del Merval y la Bolsa, con lo cual habría que ver cómo le puede llegar a pegar al B&MA.

Ex banquero apoyo a bancos

Alfonso Prat-Gay (ex banquero, ya que fue director del J.P.Morgan) avala a MAE Clear por pedido de los bancos, fogoneados por el ex Galicia Luis Ribaya, director del Banco Nación y presidente de MAE. El titular de la CNV, Marcos Ayerra, prefería seguir con una sola Caja, pero debe acatar las decisiones que vienen del Palacio de Hacienda, ya que su jefe es el secretario de Finanzas, Luis ‘Toto’ Caputo, quien lo llamó para el cargo (aunque no fue la primera opción, sino que antes había convocado a quien fuera su socia en la consultora Axis, Clarisa Lifsic, pero por ley no podía).



En Caja de Valores se defienden y quieren seguir siendo la única entidad depositaria (odian que se refieran a ellos como "monopolio"): "Los aranceles de algunos bancos son más caros para el inversor de los que es Caja. Además, por algo las depositarias internacionales y clientes institucionales confían en nosotros como custodio. La del MAE no sé si está impulsado por algunos pocos bancos o por funcionarios que buscan algún reconocimiento personal, pero pocos creen que tengan éxito".



El grito en el cielo sigue: "‘Los bancos sólo saben de bancos y la experiencia muestra que fracasaron en todo intento de hacer operatorias por el fin de bajar costos, en lugar de sentarse a negociar estrategias en común contra malgastar dinero en temas que a la corta o a la larga no tienen efectos beneficiosos. Al contrario, siempre terminaron desprendiéndose del intento perdiendo dinero: eso pasó en todo el mundo. Por temas regulatorios, a los ojos de los institucionales no les conviene tener Cajas desdobladas".