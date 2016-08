Carrió defendió a Gómez Centurión

edición impresa Economía y política

La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió ayer se reunió y fotografió con el suspendido jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, a quien le expresó su respaldo, en el marco de la investigación en su contra por un presunto pedido de coimas. El Gobierno lo apartó preventivamente .

La legisladora señaló que Gómez Centurión "es un hombre honesto" y destacó que "así como fue correcta la separación preventiva del cargo, es correcto defender la verdad y el honor del funcionario". El encuentro, de carácter "informativo" se dio por pedido de Carrió, quien quería interiorizarse sobre la denuncia que existe contra el ex jefe de la Aduana por presuntos hechos de corrupción en ese organismo en el marco de la importación de contenedores.

"Así como fue correcta la separación preventiva del cargo, es correcto defender la verdad y el honor del funcionario. Yo que estoy acostumbrada a quedarme sola junto con los míos durante muchos años frente a una denuncia, tengo el deber de no dejar solo a Gómez Centurión", resaltó la diputada nacional, que publicó una fotografía suya junto al desplazado funcionario en las redes sociales.

En un comunicado, indicó que le "pareció imprescindible escuchar" la palabra del dirigente de Cambiemos, al anticipar que publicará un informe sobre la situación de la Aduana, que remitirá a la Justicia.

Al respecto, sostuvo que Gómez Centurión "fue preciso en su explicación y se explayó en cuál era la relación con Carlos Oldemar Barreiro Laborda (ex dueño de la empresa Lo Jack) y de dónde provenía". "Esto se lleva adelante en el convencimiento de que quienes quisieron cambiar la Aduana, que es el lugar de mayor fraude en el país, se encontraron con la muerte como fue el caso del Brigadier Etchegoyen o con un fusilamiento mediático anticipado y teniendo conocimiento que hay funcionarios de la Aduana que son a la vez parte de los servicios", dijo Carrió.