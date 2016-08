Asumió Lamberto en la AGN

edición impresa Economía y política

Economía y política

El flamante presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto, afirmó ayer que "la corrupción es el cáncer de la democracia", al asumir formalmente su cargo, acompañado por dirigentes y legisladores del PJ. Consultado por la gestión de su antecesor, Ricardo Echegaray, afirmó que "siempre hay cosas por mejorar", e indicó que "todos los informes" actuales son sobre la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, precisó que el organismo comenzará a auditar al gobierno de Mauricio Macri a partir del año próximo y que para ello "se están elaborando los planes que se van a aprobar en el Congreso". Aunque remarcó que esas iniciativas no son distintas de las actuales porque no se audita "con nombre y apellido" sino que se audita al Estado.