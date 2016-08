Ex CEO de Edenor realiza oferta para ingresar a la mayor transportadora energética local

Negocios

El actual dueño de las distribuidoras Edelap y Edesa ofrece hasta u$s 27 millones para quedarse con el 25% del capital que está en manos del grupo Electroingeniería

Alejandro Macfarlane presentará la semana próxima una oferta concreta para ingresar al capital accionario de Transener, la mayor transportadora de energía de la Argentina. Lo hará en medio del conflictivo escenario que el sector eléctrico atraviesa en la Argentina de la mano de las idas y vueltas sobre las tarifas. El ex CEO de Edenor pretende quedarse con el 25% de Citelec que en la actualidad está en manos del grupo cordobés Electroingeniería al que le ofertó entre u$s 26 y u$s 27 millones por su tenencia.

Citelec es la sociedad controlante de Transener, en la que también tienen participación accionaria Pampa Energía, de Marcelo Mindlin (50%) y el Estado a través de Enarsa, con otro 25%. El otro 50% de Citelec se encuentra en el mercado bursátil. Transener opera una red de transporte de energía de alta tensión de casi 8800 kilómetros de líneas de transmisión, a los que deben adicionarse otros 5500 kilómetros de la red de su controlada, Transba. En cuanto a sus negocios, el año pasado, la compañía renovó todos los contratos de operación y mantenimiento y en su memoria anual de 2015, estimó que habrá "mayor requerimiento de los servicios prestados como consecuencia de un incremento constante de la demanda".

Según confirmó el propio empresario a El Cronista, "la propuesta iba a ser presentada formalmente esta semana, pero por ciertos motivos técnicos lo vamos a hacer en los próximos días y creemos que todo se va a encaminar para nuestro ingreso en la mayor transportadora de electricidad del país".

Macfarlane es hoy controlante de dos distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires como son Edelap, en La Plata; y Edea, en el interior bonaerense. Para Macfarlane, Transener es un "activo atractivo, es una buena oportunidad para expandirse en este mercado" y estima que una vez resueltos los temas de coyuntura, "alguien más va a querer vender o comprar". Por ese motivo, le acercó la oferta a la compañía de los empresarios Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, vinculados al anterior gobierno kirchnerista y también accionistas de empresas de otros sectores como el de los medios periodísticos en donde son dueños de Radio Del Plata.

El proceso formal continuará la semana próxima. Una vez presentada la propuesta, Electroingeniería debe aceptarla o no. Si opta por el primer caso, tiene la obligación de comunicarselo a los otros accionistas para que tanto Mindlin como Enarsa cumplan con la cláusula ROFO que les da derecho de preferencia a igualar cualquier propuesta de compra. Pampa Energía estaría impedida de hacerlo ya que, por ley, no puede incrementar su tenencia al participar también en los negocios de generación y distribución. Enarsa podría intentar aumentar su control en Transener.

De todos modos, la empresa estatal tendrá 21 días para resolver una vez que Macfarlane acerca de manera formal su oferta. Si opta por hacer ejercicio de su derecho entonces deberá incrementar su capital en Transener hasta un 50%. Si la respuesta de Enarsa es negativa, el dueño de Edelap tendrá el camino allanado. En este caso, la apuesta de Macfarlane para financiar la operación es la de creación de un fondo que le permita obtener el dinero necesario.