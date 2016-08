Tarifas: advierten sobre el riesgo de más amparos judiciales si no se normaliza la situación de los entes reguladores

Economía y política

El fallo de la Corte Suprema que anuló el aumento del gas a los residenciales y los condicionó a la realización de audiencias públicas no solo ocasionó una derrota política al Gobierno y un costo fiscal calculado en términos iniciales en u$s 1.323 millones ($20.000 millones) sino que también dejó abierta las puertas a una nueva fase de judicialización si la administración de Mauricio Macri no toma los recaudos que, quizá con el diario del lunes, le reclaman ahora especialistas y dirigentes de la oposición. A quien no le caben las generales de la ley en este terreno es a Andrés di Pelino, director del Centro de Estudios de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano, quien viene insistiendo con la necesidad de normalizar los entes reguladores de gas y electricidad (Enargas y Enre) desde hace tiempo, como condición para que se apruebe un nuevo cuadro tarifario.

“Desde CERES lo reclamamos con insistencia, mucho antes del fallo de la Corte”, dijo di Pelino a Cronista.com. Según el especialista, que también es subdirector del Centro de Estudios de Economía y Gestión de la Energía de la UBA, los entes reguladores con interventores y sin directorios normalizados no reúnen las condiciones para establecer nuevas tarifas, aunque sea hagan las audiencias.

Las asociaciones de consumidores advierten que la normativa es clara: “Los directores de los entes deben ser designados por concurso público de antecedentes y oposición, para que se trate de personas idóneas e independientes de las empresas y de los gobiernos. Y los debe ratificar la Comisión de Energía en el Senado.”

El Gobierno es consciente de esta situación. Por eso, después de nueve años de intervención, decidió hace una semana restablecer, a través de un llamado a concurso para los cargos, la cúpula del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), uno de los más cuestionados, entre otras cosas, porque su actual interventor, David Tezanos González, es mirado con recelo por las organizaciones de consumidores y la oposición por su condición de exCEO de Metrogras, una de las empresas que debe controlar. En el sector aseguraron a Cronista.com que Tezanos no se presentará a este concurso.

El Enargas había sido intervenido en el marco de la causa Skanska en 2007 por el ex presidente Néstor Kirchner. Fue el 21 de mayo de ese año, luego de haber echado al entonces titular del organismo, Fulvio Madaro, sospechado de haber cobrado coimas de la empresa sueca para la ampliación de dos gasoductos. Desde aquel momento, esa figura fue prorrogada por plazos de 180 días hasta la actualidad.

Di Pelino considera que el llamado a concurso es un paso adelante, aunque duda de que se llegue con los tiempos. Esto porque, según el decreto donde se publicó el llamado a concurso, los integrantes del Comité de Selección tendrán primero veinte días hábiles "para el análisis inicial de las postulaciones”. Tras ello, "contarán con un plazo de treinta días hábiles, a partir de la fecha de vencimiento de recepción de los antecedentes de los postulantes, para llevar a cabo las entrevistas y elevar a la Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos una propuesta de ternas”. Por último, tras 5 días hábiles de recibida la opinión del Comité, la Secretaría elevará al Ministerio "las ternas con su recomendación para su aprobación” y para que la eleve al Poder Ejecutivo".

La administración de Mauricio Macri, en tanto, espera poder estar cobrando las nuevas tarifas en octubre, a más tardar en noviembre.

El otro aspecto álgido para avanzar con el "sinceramiento tarifario" es más complicado en términos políticos. Y es nada más y nada menos que la figura del ministro de Energía, Juan José Aranguren, en la mira de la oposición casi desde el día en que se conoció su designación.

En su comparecencia en el plenario de comisiones, el funcionario recibió el embate de los diputados de la oposición por su condición de exCEO de Shell. Se defendió con el argumento de que “no hay funcionario de este ministerio que tome una decisión particularmente vinculada con alguna de las empresas en las que fue empleado”. Graciela Camaño, del Frente Renovador, le saltó a la yugular: "Usted firmó un aumento (de precios) de gas y de petróleo, no nos tome por pavotes. Hay mil maneras para que usted participe, porque es el ministro de Energía".

Otro especialista en energía le dijo a Cronista.com que la respuesta de Aranguren "es un chiste".

El director de CERES, por su parte, reforzó su preocupación por los tiempos para normalizar los entes con el dato de que, por el lado del Enre, “aún no hay novedades”.

Si a esto se suma que las pymes y los comercios quedaron fuera del fallo de la Corte y que hoy mismo la CAME presentó un amparo, la previsión del ministro de Justicia de que, con la sentencia del maximo tribunal se había "cerrado el capitulo judicial es, cuanto menos ,aventurada