Ante proyecciones de cosecha récord en EE.UU., continúa la baja en la oleaginosa, que cayó más de un 3%. Por su parte, el trigo y el maíz también bajaron, y se encuentran cerca de mínimos históricos.

La soja se desplomó en Chicago y cerró debajo de los u$s 367

Los temores a la concreción de una súper cosecha de soja en los Estados Unidos desplomaron los precios en casi 12 dólares, y esta baja repercutió -aunque en menor medida- en los valores de los otros granos.

La soja cayó un 3,15% hasta los 366,79 dólares por tonelada, la peor caída registrada en el presente mes, mientras que los contratos disponibles para noviembre se retrajeron un 2,95% y el de enero un 2,83%. Todos los retrocesos se establecieron entre los 9 y 12 dólares por tonelada.

Las buenas condiciones climáticas en el cordón sojero-maicero del Medio Oeste de los Estados Unidos, junto a las proyecciones de un récord en los rindes y en la producción de este país, presionaron fuertemente a la caída de los valores.

El desplome en los precios de las posiciones del poroto se debió en gran medida a la “consolidación de un panorama de amplia oferta en el mercado norteamericano”, expresaron desde la consultora Granar.

“En los mercados estimaron que la producción americana va a ser muy buena y los rindes van a estar por encima de las últimas campañas, incorporando mucha más producción que lo que la demanda puede absorber. Si bien ésta hoy no cayó y se mantuvo firme, lo que volcarían al mercado sería demasiado para los niveles actuales”, consideraron desde Granar. “De todas maneras, la soja sigue estando a buenos niveles. Los precios podrían ser peor”, agregaron desde la consultora.

Los subproductos sufrieron grandes pérdidas también: el aceite para septiembre se hundióu$s 14,55 por tonelada hasta los u$s 725,53, mientras que la peor cotización se dio en la posición de marzo con un retroceso de u$s 15,43 por tonelada hasta los u$s 740,30.

La harina hizo lo propio: cerró a u$s 357,47 por tonelada, u$s 7,94 por debajo de los valores de la jornada anterior, pérdidas que repercutieron más en las posiciones alejadas, con un pico de u$s 8,93 en la correspondiente a la de diciembre.

La baja del maíz fue más moderada, y éste se ubicó u$s 127,36 por tonelada, con un retroceso del 1,22%. En este caso, se mantuvo la toma de ganancias sostenida de esta semana, que dejó al cereal cerca de los valores mínimos de cuatro años.

Según Granar “el maíz evidencia una mejora en sus perspectivas productivas de acuerdo al Consejo Internacional de Cereales. El organismo prevé que el total cosechado a nivel global en el ciclo 2016/17 alcance un nuevo récord histórico de 1.030 millones de toneladas, 13 millones de toneladas por encima del estimativo previo y un incremento de más de 6% con respecto a la campaña anterior”.

El trigo bajó un 0,68% hasta los u$s 147,43 por tonelada. Las proyecciones de un aumento en la producción mundial, con incrementos en las cosechas de la campaña 2016/17 en Rusia, Estados Unidos e India, presionaron los precios a la baja.

En Argentina, la soja continuó presionada por las caídas que reportó Chicago., desde los $ 4.100 del miércoles.