Economía y política

Para S&P, "la confianza no se está traduciendo en los niveles de inversión"

El director ejecutivo de Calificaciones Soberanas y de Finanzas Públicas Internacionales para América de S&P Global Ratings, Roberto Sifón Arévalo, habló sobre los desafíos a corto y mediano plazo para la Argentina y señaló que "el más importante hoy es generar confianza".

En el marco del 13º Council of the Americas, celebrado en la Cámara Argentina de Comercio, Sifón Arévalo indicó que "todos confían en que el gobierno trajo un plan mejor y en la calidad del equipo que ha formado, pero la confianza no se está traduciendo en los niveles de inversión que hay".

Además, afirmó que "hay mucho positivismo" al señalar que "el mercado ve el cambio muy positivo, pero no se olvida que hasta hace unos meses el país estaba en default".

Por otro lado, el especialista habló sobre el rating de la Argentina, que hoy se encuentra en 'B- con una perspectiva estable', y la posibilidad de que pueda mejorar en el futuro.

"El país está pasando por un reordenamiento institucional. Es un proceso muy complicado, con diferentes actores y raíces. Desde nuestro punto, para una calificación de este nivel baja, los aspectos cuantitativos son importantes, pero no son lo que la cambien", explicó.

"Va a cambiar cuando uno pueda ver que el plan, que aparentemente es bueno y confiable, se accione y empiece a ejecutar", agregó Sifón al señalar que si bien "el contexto es débil en cuanto a indicadores, si uno mira las acciones que se han anunciado y el empuje detrás de las medidas hay lugar para ser optimista".

Por su parte, el CEO de Banca Global para las Americas de HSBC, Gerardo Mato también se mostró optimista sobre las perspectivas económicas y financieras para el país.

"Argentina se perdió una década magnifica pero tiene la oportunidad de recuperarse", dijo el ejecutivo. "Lo que ha hecho Macri en el corto plazo no tiene precedentes. Ha normalizado la economía, pero todavía no la ha transformado. La Argentina necesita tiempo y continuidad política", agregó.