Reforma electoral y empleo joven, los pedidos del jefe de Gabinete a los diputados

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aprovechó ayer su presentación ante la Cámara de Diputados para reclamar por dos proyectos de interés del Ejecutivo que se encuentran empantanados por los desacuerdos entre los diferentes bloques: la Ley de Empleo Joven, que data de fines de abril y nunca llegó siquiera a tratarse en comisiones; y la reforma electoral, cuyo punto central era la implementación del voto electrónico y a la que la oposición quiere hacer numerosas modificaciones.

El funcionario aseguró que el oficialismo está dispuesto a introducir los cambios que sean necesarios para lograr el respaldo opositor –mayoritario en ambas Cámaras– y pidió especialmente "que no se postergue" el debate sobre la ley de empleo. El tema, sin embargo, está congelado porque sectores de la oposición lo ven como una flexibilización laboral encubierta.

Para el proyecto de reforma electoral, en tanto, legisladoras de todos los bloques impulsan la paridad de género en las listas. Consultado al respecto por la radical Olga Rista, el jefe de Gabinete coincidió en que "la mujer tiene que llegar a un plano de mayo igualdad" pero declinó opinar en concreto. "Vamos a ser respetuosos del debate parlamentario", eludió.

Peña estuvo asistido en todo momento por un nutridísimo grupo de asesores y por los principales funcionarios de su área: Gustavo Lopetegui (Coordinación de Políticas Públicas), Mario Quintana (Coordinación Interministerial), Paula Bertol (Relaciones Parlamentarias), Fulvio Pompeo (Asuntos Estratégicos), Jorge Grecco (Comunicación Pública), el titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi y el responsable del Plan Belgrano, José Cano. Su función era alimentar a Peña con información detallada en tiempo real para responder a los legisladores.

Pero incluso con todo este despliegue, el jefe de Gabinete no pudo evitar cruces durísimos como los que mantuvo con María Emilia Soria y Axel Kicillof (de lo que se informa aparte), ni críticas de legisladores opositores por la vaguedad de algunas de sus respuestas. A tal punto que la cordobesa Blanca Rossi, del bloque massista UNA, llegó a acusarlo de haberse vuelto "capitanichista", en alusión a un recurso muy utilizado por el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien podía hablar durante horas en el recinto y aun así dejar descontentos a los opositores, que sentían que sus respuestas no habían sido respondidas.