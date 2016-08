Los puntos centrales

edición impresa Internacionales

- Reforma rural: incluye la distribución de la tierra para los campesinos que no poseen o tienen terrenos insuficientes mediante la creación de un fondo de tierras.



- Participación política: se garantiza el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político colombiano con la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las cuales buscan promover la integración territorial y la inclusión política en zonas afectadas por el conflicto armado.



- Drogas: Las FARC se comprometieron a poner "fin a cualquier relación que en función de la rebelión hayan establecido" con el narcotráfico.



- Justicia: Las FARC aceptan acogerse a un sistema de justicia especial para la paz y hay un reconocimiento histórico de las víctimas del conflicto. Se acordaron penas alternativas entre 5 y 8 años de cárcel para los que digan la verdad de manera temprana y de 20 para lo que no lo hagan.



- Menores: Habrá programas de atención y no tendrán que acudir a tribunales, pues los menores en la guerra son considerados víctimas.