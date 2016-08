Brasil aprueba ambicioso déficit fiscal para 2017

edición impresa Internacionales

El Congreso de Brasil aprobó ayer una ley que establece nuevos objetivos presupuestarios y un ambicioso déficit fiscal para 2017, lo que significa una victoria para el gobierno interino de Michel Temer que busca equilibrar de forma gradual las cuentas públicas.

La meta definida de déficit fiscal primario para el gobierno central de u$s 43.070 millones es inferior al objetivo de u$s 52.804 millones fijado para este año, aunque está lejos de los amplios superávits brasileños de la década pasada. La iniciativa legal es un anteproyecto de la ley de presupuesto nacional que el gobierno enviará al Congreso a finales de agosto. El nuevo presupuesto restringe el aumento de los gastos públicos a la tasa de inflación del 2016 y adopta un límite para reducir la enorme carga de deuda del país y demostrar su compromiso con la austeridad.

Temer prometió reducir la brecha fiscal que podría alcanzar nuevamente el 10% del PIB este año. El déficit general hace tres año era casi 3% del PIB, lo que refleja el veloz deterioro de las cuentas públicas que le costó a Brasil su preciada calificación de grado de inversión.

A pesar de las promesas, muchos analistas del mercado financiero creen que el gobierno demora demasiado para cerrar el enorme déficit fiscal. El ministro de Economía, Henrique Meirelles, advirtió que está dispuesto a subir los impuestos si el Congreso no aprueba reformas estructurales que permitan reducir el nivel de gastos.