Afirman que la eficiencia energética ahorraría u$s 31.000 millones en inversiones

Economía y política

Es el desembolso que se dejaría de abonar en el sector eléctrico si la demanda de energía se redujera 25,6% a 2030. De lo contrario, habría que construir 5000 MW por u$s 67.300 millones

Argentina sufre el problema de la escasez de energía. A la par de la necesidad de montar obras de infraestructura en medio de la incertidumbre de precios, también se plantea que un uso racional y eficiente de la energía podría reducir a la mitad las inversiones en el sector eléctrico, según un informe de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Según el trabajo que prevé escenarios energéticos para 2030, se podría ahorrar más de la mitad del crecimiento del consumo previsto en el período con políticas de eficiencia energética, lo que redundaría en un costo de capital de u$s 36.000 milllones respecto de los u$s 67.300 millones que serían necesarios si no se ahorrara energía. Y se contribuiría al cuidado del medio ambiente.

La demanda de energía podría reducirse 25,6% a 2030 en el sector residencial (heladeras y congeladores domésticos, iluminación residencial, TV y acondicionadores de aire); en el sector comercial y público (iluminación); en el sector industrial (motores eléctricos y de provisión de energía eléctrica por generación) y en el alumbrado público y en transformadores eléctricos de distribución.

Consiste en una disminución de 50,8 TWh por año, como resultado de las medidas de eficiencia ya adoptadas (24,9 TWh anuales) y de la profundización de esas políticas con sugerencias de Vida Silvestre (25,9 TWh anuales).

El sector residencial podría ahorrar 26.792 gwh por año; el comercial y público, 9363; el industrial, 11.893; los transformadores, 334, y el alumbrado público, 2450.

Entiende que si no se ahorrara energía, el país tendría que construir unos 5000 MW en centrales eléctricas, equivalentes a dos centrales del tipo Yacyretá.

"El potencial de ahorro de energía es enorme. En el mundo hay mucha política en este sentido, y nosotros venimos atrás. El gobierno anterior empezó en 2006 a poner los sistemas de etiquetado y los estándares. Pero no hay decisión política de darle la jerarquía que tiene", dijo Carlos Tanides, coordinador del informe. "Este Gobierno jerarquizó institucionalmente el área de Energías Renovables y de Ahorro y Eficiencia Energética, al crear dos subsecretarías. Tienen más recursos y más gente", agregó.

En los próximos meses habrá que evaluar las acciones que encare el gobierno actual para ahorrar energía. A las políticas ya adoptadas desde 2006, Vida Silvestre sugiere agregar nuevas clases de eficiencia en el etiquetado de heladeras, acondicionadores de aire, iluminación y lavarropas; incluir nuevos artefactos y usos finales en el etiquetado y aplicar estándares de eficiencia en motores eléctricos industriales, TV, el consumo en modo de espera en artefactos eléctricos, en artefactos de gas, calefones, automóviles. También, introducir variadores de velocidad en motores eléctricos industriales y favorecer la producción eficiente de electricidad y calor (co-generación) en la industria.

Además, el informe indica que la co-generación industrial (del sector privado) aliviaría al Estado de invertir para generar una potencia eléctrica de 6000 MW, similar al ahorro de 50 TWh por año a 2030 que producirían las medidas de eficiencia energética en electricidad.

"Si se suman las posibilidades previstas por los dos escenarios de eficiencia energética estudiados y, si a ellos se le adicionan los resultados que pueden producirse con procesos de cogeneración, el ahorro posible es de 101.209 GWh. Es decir, el ahorro equivaldría al 83% de la demanda total de energía eléctrica en la Argentina en 2012", dice el informe.

Mercado del gas

En términos de gas natural, si al ahorro producido por la co-generación (9,7 millones de m3 por día en 2030, suficiente para dar gas a unos 3,5 millones de hogares promedio de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) se agregan las medidas que podrían tomarse en el sector residencial, se alcanzaría un ahorro de 22,6 millones de m3 de gas natural en 2030.

Representaría una caída del consumo de un 9,4% respecto de un escenario sin medidas de eficiencia energética.