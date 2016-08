Uruguay abarata la energía para la industria

Ripe

En Chile y Brasil el precio del MWh es de u$s 199 para los hogares y en la Argentina de u$s 71

En comparación con los principales países competidores de la región, Uruguay tiene poco para ofrecer a empresas y consumidores si se mira en conjunto la canasta de precios energética. Históricamente el país fue más caro que Argentina, Brasil y Chile, lo que genera reclamos de las empresas, que presionan para mantener el atractivo del país para la inversión directa. A nivel de hogares, el costo de la energía pesa en la canasta de consumo y su evolución tiene una fuerte incidencia sobre la inflación.

Según el relevamiento regional que realizaron en junio los técnicos de la consultora SEG Ingeniería, los precios de la energía en Uruguay son los más caros de la región en la mayoría de los productos que componen la canasta energética. Sin embargo, en los últimos meses se consagró como uno de los países más baratos donde las empresas consiguen la energía eléctrica y en la compra del gas licuado de petróleo (GLP).

El informe mostró que el precio del megavatio hora (MWh) para una industria de media tensión en Uruguay alcanzó los u$s 116 durante el último mes, mientras que en Chile y Brasil esa misma cantidad de energía se obtenía por u$s 119 y u$s 125, respectivamente.

Si bien el precio de la energía eléctrica para las industrias es más barato en Uruguay que en Chile y Basil, no alcanza a los precios que pagan en Argentina, con un costo de u$s 76 por MWh.

Salvo en el vecino país, en Uruguay y en el resto de las naciones de la región el precio de la energía es más alto para los hogares que para las industrias. Sin embargo, en Uruguay la diferencia es más pronunciada.

Cuando se evalúa la tarifa de la energía residencial, el país escala a la posición más cara de la región, con un costo de u$s 250 el MWh. En Chile y Brasil el precio es de u$s 199 y en Argentina se reduce a u$s 71.

En cuanto a la nafta, el ranking cambia sustancialmente. Uruguay se mantiene como el más caro de la región, con un precio de u$s 1,38 por litro. Considerando un combustible de similares características, en Argetina se adquiere a u$s 1,28, mientras que en Chile y Brasil el precio es el mismo: u$s 1,08. En el caso del gasoil, el ranking es muy similar. En Uruguay cuesta u$s 1,26 y le siguen en precios Argentina (u$s 1,15), Brasil (u$s 0,88) y Chile (u$s 0,64).

El supergas es un componente de la canasta energética en el que los precios mantienen un nivel competitivo. En Uruguay, el kilogramo tiene un costo de u$s 1,14, más barato que en Chile, donde cuesta u$s 1,51, y en Brasil, con un precio de u$s 1,19. Sin embargo, no es más barato que en Argentina, donde un kilogramo de gas GLP cuesta u$s 0,62, casi la mitad que en Uruguay.

La posición a nivel competitiva en materia de GLP no lo tiene en el gas natural residencial (gas por cañería). En este componente de la canasta energética Uruguay es el país más caro, con un costo de u$s 1,45 por metro cúbico, cuando en Brasil cuesta u$s 1,36, en Chile u$s 1,19 y en Argentina, u$s 0,25