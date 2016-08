Crecen ventas de Herbalife

edición impresa Negocios

Negocios

Herbalife informó ventas netas en el segundo trimestre por u$s 1200 millones. Esto marca un incremento del 3% comparado con el mismo período del año pasado. La pérdida neta fue de u$s 22,9 millones, incluyendo el impacto de u$s 203 millones relativos a los acuerdos regulatorios. Además, los puntos de volumen aumentaron un 9% comparado con el segundo trimestre de 2015, lo cual representa el trimestre con mayores en la historia de la compañía. En Argentina presenta una sólida evolución en su negocio: más del 80% de los productos que vende son de producción local. Ignacio Nieto Orbe, director Senior de Operaciones de Herbalife, explicó que la firma "se encuentra en un ciclo de crecimiento favorable, con 8% de aumento en volumen en el segundo trimestre comparado con el segundo trimestre 2015, y confiamos en que esta tendencia se consolidará en el futuro".