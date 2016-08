En números

edición impresa Real Estate

Real Estate

- Segun la consultora Reporte Inmobiliario, el valor promedio por metro cuadrado de un departamento usado en buen estado en la Ciudad alcanzó durante agosto los u$s 1.945,60, monto que surge del promedio de las cotizaciones de unidades de uno y dos dormitorios en edificios en propiedad horizontal sin amenities.



- La cotización resulta un 7,06 % más alta que la registrada en agosto de 2015 cuando se ubicaba en los u$s 1.817 por metro cuadrado.



- El valor promedio más bajo se encuentra en el barrio de Constitución con u$s 1.510 por metro cuadrado mientras que el más elevado está en Recoleta con u$s 2.850 por metro cuadrado.



- lRespecto de 10 años atrás, el promedio del valor por metro cuadrado de los departamentos usados en Buenos Aires tuvo un incremento del 119,72 %.