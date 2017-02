Dudas por las inversiones en la era Trump: la estabilidad puede ser una buena aliada

De los casi 60.000 millones de dólares que el Gobierno tiene contabilizados como anuncios de inversión hasta el 2019, un tercio corresponden a empresas que ya están radicadas en el país, y unos u$s 8600 millones, a planes comprometidos por compañías estadounidenses. Aunque el país que ahora gobierna Donald Trump nunca fue relevante en términos de demanda comercial, sí lo es en materia financiera, ya que es el principal origen de los fondos que la Argentina espera recibir como crédito o como inversión.



La pregunta que empiezan a hacerse los analistas es si este flujo es real, es potencial o es una simple ilusión óptica.



El elemento que juega más a favor del Gobierno es que el factor que tracciona a la mayor cantidad de estos proyectos es la extracción tanto de minerales como de petróleo y gas no convencional. Son planes hechos a la medida de la Argentina, pero para que se ejecuten las condiciones regulatorias o financieras tienen que sumar, no restar. El escenario que reduce estas posibilidades es el plan de Trump para incentivar la radicación y expansión de empresas en Estados Unidos.



La Casa Blanca prometió bajar el Impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades de 35% a 15%, entre otras políticas.



No hay dudas de que el costo de capital en EE.UU. va a ser inferior. ¿Pero será el dólar lo suficientemente atractivo como para que esa orientación tenga resultados?



A la Argentina, en esta materia, le resultará necesario mantener un sendero limpio para las inversiones.



El nuevo marco legal y laboral para Vaca Muerta cuida los anuncios ya hechos y promueve la llegada de otros nuevos. Los otros rubros en donde se esperan recibir fondos frescos son en infraestructura, sector en donde lo que manda es el Presupuesto del Estado.



En un mundo que cambia, la estabilidad puede ser una buena aliada.