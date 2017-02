Con la economía en alza, el Gobierno debe cuidar los errores no forzados de la política

En el 2017 el Gobierno va a dejar de preocuparse por la aparición de brotes verdes en la economía. Después de un año en el que el PBI sufrió una caída superior a 2%, el umbral negativo que alcanzó buena parte de los indicadores relevantes permitirá exhibir hacia adelante variaciones positivas en sectores como la industria, una de las principales víctimas de la recesión. De lo que tendrá que cuidarse Mauricio Macri es del surgimiento de "cisnes negros" en la política, como lo fueron los Panamá Papers en su momento, o como el acuerdo sellado por la deuda del Correo Argentino con el Estado.

Una vez más, lo primero que llama la atención sobre esta polémica es que la Casa Rosada no haya establecido una suerte de "alerta temprana" para aquellas cuestiones en las que aparece vinculado Franco Macri, el padre del Presidente. Su nombre aparece tanto en el caso de las escuchas ilegales (causa en la que el jefe de Estado llegó a estar procesado, aunque fue sobreseído por la Justicia), como la creación de sociedades off shore en Panamá y el acuerdo por el Correo, empresa que gestionó el grupo Socma hasta 2001, año en que pidió su concurso preventivo. Está claro que Mauricio Macri no quiere que exista un trato diferencial para los litigios en los que está involucrada su familia. Pero visto y considerando el daño que puede causarle la oposición con este asunto, sería bueno que un funcionario de cercanía al Presidente debería echarle un vistazo y evaluar riesgos.

El Correo fue la primera estatización dispuesta por Néstor Kirchner, en noviembre de 2003, por la falta de pago del canon vigente. El Estado se quedó con los activos, aunque nunca indemnizó a la empresa por su uso en estos 13 años (entre ellos el nuevo centro de distribución postal de Monte Grande, construido en 1998). El actual gobierno cerró un acuerdo de cobro con los accionistas, pero fue cuestionado por el bajo nivel de intereses anotado, que implicaría una suerte de quita o condonación.

El Poder Ejecutivo aplicó el manual de transparencia, sin hacerse demasiado cargo del hecho de que hubo controles internos escasos. Habilitó a la Oficina Anticorrupción a investigar faltas a la ley de ética pública y pidió un dictamen técnico a la Auditoria General de la Nación, un ente de control legislativo conducido por un representante de la oposición. Por el momento, ningún instrumento le garantiza que pueda salir de este atolladero sin pagar costos políticos. Ya no hay luna de miel ni contemplación en la sociedad por la herencia. Este año Macri ya no tiene margen para cometer errores no forzados.