Rosados de estación

Durante mucho tiempo los vinos rosados en nuestro país sufrieron un paulatino proceso de descrédito entre quienes los hacían y los consumían. De hecho, durante los 90 y principios del siglo XX, pensar en un rosado de buena calidad era prácticamente una entelequia.

La llegada del nuevo milenio cambió la vitivinicultura local y, con el tiempo, esa mejora en la calidad alcanzó los rosados, a tal punto que hoy existen diversos ejemplares que cuestan por encima de los $ 250, precio considerado para un vino de alta gama.

En principio, muchos fueron de Malbec, cepaje que hizo posible la obtención de vinos originales, sabrosos, llenos de fruta y frescura, pero con el tiempo fueron surgiendo interesantes ejemplares elaborados a partir de otras variedades (entre ellas, Syrah y Pinot Noir) o de cortes, que muestran variadas relaciones entre sus bondades y sus valores de venta.

La mejora sustancial de los Rosé permitió, además, que empiecen a formar parte de la mesa gourmet. No solo con ensaladas o comidas frugales, sino que también se lucen con piezas de atún, sushi o comidas especiadas como la thai o india. Esto, si duda, fue clave para ampliar el abanico de situaciones de consumo.

Para disfrutarlos de la mejor manera, lo mejor es que sean jóvenes, frescos y livianos.

Aquí algunos de los rosados más interesantes que pueden encontrarse en el mercado.



- Luigi Bosca Rosé: la última creación de la familia Arizu y uno de los mejores rosados del mercado. Un corte de Pinot Gris y Syrah con aromas expresivos que recuerdan a frutas rojas (cerezas, guindas) y flores, y un paladar equilibrado, con acidez refrescante, cuerpo medio y textura delicada. Para disfrutar con comidas.



- 140 Caracteres Rosado: sencillo, amable y frutal es esta nueva etiqueta de Bodega Chakana que hace alusión a Twitter. Es de aromas frugales y bien afrutados, y trago expresivo y agradable. En boca es consistente y profundo, pero a la vez vivaz y equilibrado. Con lo cual, es un vino ideal tanto para disfrutar por copa como para acompañar comidas ligeras, sobre todo cuando calienta el sol.



- Caleum Rosado: excelente corte de 50% Malbec y 50% Cabernet Sauvignon; fresco, con aromas a frutas y ciertas notas florales. Acidez equilibrada, paladar pungente y cuerpo medio que lo hace ideal para beber de aperitivo.



- Quara Rosado: de gran enjundia es este rosado de uvas salteñas bien maduras. Joven y vibrante, bien moderno, con volumen para combinar con platos en una mesa y sensación dulzona en el paladar. Gran ejemplar con muy buen cuerpo y estructura.



- Aneluna 1300 Malbec Rosé: muy fácil de beber este ejemplar de Malbec de Gualtallary, en el Valle de Uco. Gusta desde la entrada por sus notas a frutos rojos de buena intensidad. Equilibrado, de estilo moderno y mucha clase. Un best value.