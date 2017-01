Quién es quién, según Sarlo

- Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui: "Los tres mosqueteros. Son los ejecutores. Macri dice: ‘esta Santísima Trinidad son mis ojos, mis oídos...’ Es decir, o se cuadran o están desobedeciendo a la Santísima Trinidad. Es un mensaje hacia adentro".



- Sergio Massa: "Es un político muy oportunista, pero yo me equivoqué al pensar que no era un político inteligente. Va a ser el competidor de Macri en las elecciones de 2017".



- Margarita Stolbizer: "Creo que tiene que renovar, aunque ella diga que no sabe (...) Sus banderas de principios no las baja y bueno... hará política. No es una política en la cual uno vaya a acompañarla (por la alianza con Massa), una acompañó un trecho".



- Alfonso Prat Gay: "Tiene alto perfil y es muy dado a la ironía. No entra dentro de lo que se espera sea el estilo macrista, que es un estilo boy scout".



- Ernesto Sanz: "Tiene el rol de un agente secreto, más secreto que en las películas de James Bond. No tengo idea qué es lo que le pasa por la cabeza después de haber ofrendado en el altar de Cambiemos la base territorial del radicalismo".