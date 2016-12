Primer año de gestión - Los desafíos de Macri, en doce tapas

22-01-2016 Gradualismo para bajar el déficit fiscal

26-02-2016 Empleo: salir del estancamiento

11-03-2016 La inflación, ese potro indomable

08-04-2016 La crisis de Brasil golpea la industria

13-05-2016 Tarifazo de luz y gas... sin plan energético

03-06-2016 El segundo semestre que no llegó

07-07-2016 Los 200 años de una Argentina promesa

05-08-2016 Gestión Macri, lo prometido y lo hecho

09-09-2016 El dólar, una obsesión nacional

14-10-2016 Pobreza, la deuda que más duele

04-11-2016 El shock Trump y el futuro incierto

02-12-2016 Macri y un primer año de luces y sombras

Durante la campaña 2015, Mauricio Macri prometía políticas de shock en materia económica mientras que su oponente, Daniel Scioli, profesaba la religión del gradualismo. Pero el cambio brusco de dirección que proponía el gobierno de Cambiemos quedó finalmente limitado a la salida del cepo que se concretó a los seis días de la asunción presidencial. Para la baja del déficit fiscal, se optó por el paso a paso. El ahora saliente ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, se ocupó de anunciar que el déficit fiscal heredado del kirchnerismo era "récord en los últimos 30 años" y prometió cerrar ese agujero que tienen las cuentas públicas recién en 2019. La promesa más compleja de cumplir es hacerlo sin provocar un ajuste que genere recesión en la economía. Ya entonces quedaba claro que el Gobierno no aplicaría recorte de subsidios a los sectores más necesitados y, por el contrario, habría un aumento de los beneficios con la extensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los monotributistas. La tarifa del transporte, la más sensible para los sectores bajos, seguiría subsidiada."El ajuste no llegará porque este año no va a bajar el déficit, la estrategia de Prat Gay es aumentar el gasto del año pasado para presentar un escenario de descenso del déficit", consideraba entonces Fausto Spotorno, ante 3Días.Tras cuatro años de estancamiento en la creación de empleo en el sector privado, el 2016 se presentaba como un año bisagra. Las encuestas a empresarios mostraban ya que la mayoría preveía mantener su actual dotación, aunque con realidades complicadas en sectores como automotriz, siderurgia y petróleo. El cambio de signo político en el Gobierno parecía insuflar cierto optimismo en los empresarios, que a fines de 2015 preveían en su mayoría mantener o aumentar sus dotaciones de personal. Al menos es lo que decían las encuestas. Un sondeo de Adecco realizado en enero entre 288 empresas pymes y grandes, revelaba que el 54% de las empresas mantendría su dotación de personal este año, un 26% creía que la aumentaría y un 19% que la reduciría. Sin embargo, el impacto de la devaluación en los precios y la retracción del consumo en el mercado interno, sumado a problemas en el frente externo (especialmente en Brasil, el mayor socio comercial del país), configuraban un 2016 "complicado y recesivo", describía Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina, ante 3Días. En algunos sectores, como el automotriz, el siderúrgico y el petrolero, se analizaban suspensiones o "vacaciones anticipadas".Tras la aceleración inflacionaria post cepo y tarifazo, el Gobierno insistía en que llevaría la inflación al 25% en la segunda parte del año, cuando esperaba cosechar los frutos de su política monetaria y fiscal. Pero la inflación esperada por la población para los próximos 12 meses ya rondaba el 30%, según la encuesta publicada mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella. Nadie quería perder poder de compra y esto se reflejaba ya en las negociaciones paritarias, que en la mayoría de los casos venían superando el 30% en términos anualizados y ya se hablaba de reabrirlas en el segundo semestre del año. En este escenario, dejando de lado el debate de la responsabilidad política de la suba de precios, la mayoría de los economistas que no están en la función pública -incluso los opositores- coincidía en que, para combatir la inflación, era necesario atacar las causas macro. Tras casi una década de tasas superiores al 20%, los economistas recomendaban ante 3Días medidas para ponerle coto a la aceleración de precios: desde un plan integral hasta la creación por ley de un Consejo Macro que fijara metas semestrales, pasando por controles y acuerdos que desinflaran expectativas. También planteaban convencer a los diferentes agentes económicos y políticos respecto de que la magnitud de las subas de precios del pasado reciente no se repetiría en los sucesivos meses .Como es habitual que suceda en cualquier lugar del mundo, en Brasil también la profunda crisis política que tenía en jaque a Dilma Rousseff estaba atravesada por un desajuste de la economía. El mayor país de Sudamérica y el gigante regional que era hace poco una estrella en el club de los Brics arrastraba un 2015 con caída de casi cuatro puntos del PBI, retroceso de las importaciones del 45% en dos años, inflación coqueteando con los dos dígitos y un desempleo en alza. En ese escenario, la economía argentina toda estaba afectada por la crisis de su principal socio. Los brasileños que llenaban hoteles en la ciudad de Buenos Aires, Bariloche o Mendoza eran ya una rara avis. La industria automotriz, que vendía el 80% de su producción para exportación al Brasil, sufría una caída por la merma de las compras externas, al igual que plástico, caucho y químicos, que destinaban el 60% de sus exportaciones al socio mayor del Mercosur. Amén de los sectores automotriz, plásticos, caucho y químicos, los más golpeados por la caída de las exportaciones al gigante regional, las Pymes locales ya estaban en alerta ante una eventual avalancha de productos brasileros de alta competitividad que frenaran sus ventas. Metalmecánica, electrodomésticos, calzados y textiles estaban en estado crítico.Los expertos cuestionaban que los ajustes en las tarifas de gas y electricidad se hicieran sin considerar los mecanismos de formación de precios en todo el sector, provocando sobrecostos innecesarios al consumidor. Y no descartaban nuevos aumentos que afectaran el bolsillo en caso de que el Gobierno no presentara un plan contemplando al mercado mayorista. El golpe al bolsillo de los consumidores se podría haber acotado si la reforma energética se hubiera encarado no solo de una forma gradual sino también integral, que modificara los mecanismos de formación de precios a nivel mayorista, aseguraban entonces a 3Días. Y alertaban que tal como se hizo, los ingresos de los hogares perderían un 4% de poder compra en 2016, según proyecciones privadas, a pesar de la batería de medidas sociales Más allá de las críticas, los analistas le reconocían al Gobierno que se animara a tomar una medida con alto costo político. Y también resaltaban que la medida no dejaba desprotegidos a “los sectores vulnerables", ya que las tarifas sociales preveían que quienes consuman menos de 150 KWh pagarán cero $/MWh.Tras la reparación histórica a los jubilados, si bien se preveía que habría efectos sobre el consumo en el último trimestre, los economistas ya anticipaban que la mejora llegaría el año próximo. Y anticipaban que si el proyecto se aprobaba rápidamente, la porción que se pagaría en 2016 equivaldría a un aumento del gasto público de un punto del PBI. Más allá del blanqueo, se financiaría con fondos del Presupuesto y recursos del FGS de la ANSES."Aunque la ley se apruebe de inmediato y comience a motorizarse el pago, la incidencia en el consumo puede llegar a verse efectiva, en el mejor escenario, sobre el último trimestre, en la medida en que continúe descendiendo la tasa de interés que coadyuvará al éxito de la reactivación", decía entonces a 3Días Alejandro Banzas, jefe de Reporte Económico. "Por el momento, no amerita corregir las estimaciones generales para este año", decía en sintonía Maximiliano Castillo Carrillo, de ACM.El Cronista publicaba en esta fecha la gran encuesta que eligió a los 20 argentinos del Bicentenario para celebrar los 200 años de la independencia. Según sus resultados, San Martín era el prócer más votado, y Perón el líder político más importante de la historia. Frondizi, el mejor presidente, y Cristina, la peor. Borges, el intelectual más destacado, y el Papa Francisco, el religioso. Paolo Rocca, el mejor empresario. Lanata, el periodista más influyente. Illia, el más honesto, Kirchner, el más corrupto. La edición especial de 3Días resumía vida y obra de los 20 protagonistas centrales de la historia del país analizados por la pluma de columnistas de lujo como María Sáenz Quesada, Julio Bárbaro, José Ignacio de Mendiguren, Graciela Ocaña, Daniel Sabsay, Ernesto Sanz, Facundo Manes, Federico Storani, Rosendo Fraga, Litto Nebia, Daniel Muchnik, Guillermo Kohan, Osvaldo Bazán, Victoria Donda, Norberto Peruzzotti y Alejandro Rozitchner, entre otros, además de entrevistas a personalidades de primera línea para hablar de la Argentina que viene.Pese a que el segundo semestre llegaba repleto de malas noticias, las encuestas destacaban que la mayoría de los consultados estaban dispuestos a esperar a fin de año antes de dar una valoración definitiva sobre la performance del Gobierno. Pero ya había malestar por la inflación, la recesión y el tarifazo. 3Días hizo un compendio de las promesas cumplidas e incumplidas de Cambiemos hasta entonces. La lluvia de inversiones, el arranque de la obra pública , la baja de la inflación y de la pobreza, así como el millón de créditos hipotecarios pronmetido figuraron entre las asignaturas pendientes, mientras que la salida del cepo, la quita de retenciones al agro, el acuerdo con los holdouts y la apertura del diálogo político, entre las medidas que sí se hicieron efectivas. A mitad de camino quedaban todavía en el arranque del segundo semestre la baja de Ganancias y la normalización del Indec, que llegarían más adelante.Parte del empresariado reclamaba corrección cambiaria, pero otros sectores salían beneficiados: el financiero y los importadores, por caso, se contaban entre estos últimos. En cambio, textiles, electrónica y la industria automotriz, golpeada por la crisis en Brasil, llevaban las de perder. La estabilidad del dólar erosionaba parte de la competitividad ganada tras la salida del cepo. Los analistas ya anticipaban que el dólar avanzaría lento a pesar de los reclamos industriales y la baja de las tasas y qué sectores lograban expandirse en ese contexto.La pobreza en Argentina existe desde hace años y pese a que la ayuda social fue creciendo -desde las 500.000 personas que en el gobierno de Alfonsín eran beneficiadas por las cajas PAN a las 9 millones que hoy reciben la AUH- nunca logra bajar del 25% promedio. Con el macrismo en el Gobierno, el termómetro del Indec volvió a funcionar tras nueve años de manipulación de los datos sobre el tema. El anteúltimo relevamiento en 2013 aseguraba que en la Argentina había solo 4,7% de pobres. 3Días analizaba con especialistas qué tan factible es concretar la promesa de “pobreza cero”.3Días reconstruía, a horas de la crucial elección que enfrentó al republicano Donald Trump y a la demócrata Hillary Clinton por la Presidencia de los Estados Unidos, cómo votaron los norteamericanos durante la última década y cómo lo harían el 8 de noviembre pasado. El cruce del voto presidencial discrimininado de 2008 y 2012 permitía reconstruir una radiografía de la voluntad popular en ese país justo antes de elegir a su nuevo presidente. Clinton y Trump competían entonces por llegar a la Casa Blanca en un ambiente de creciente polarización. El impacto de los cambios demográficos en el sistema bipartidista americano se hacía sentir. Pocos avizoraban para entonces el día después, cuadno la consagración de Trump en las urnas como nuevo jefe de la Casa Blanca abría el gran interrogante: si las bravuconadas lanzadas al aire durante la campaña por el magnate norteamericano tomarían o no cuerpo en un verdadero plan de Gobierno cuando asuma al frente de la Casa Blanca, en enero próximo. El impacto sobre la Argentina, otra incógnita a develar.En las semanas previas a la elección, la Unidad de Inteligencia de The Economist ponderaba una eventual presidencia de Trump como una de las 10 amenazas que podría enfrentar el mundo, justo por debajo del terrorismo global y encima de un hipotético conflicto armado en el Mar del Sur de China.“A lo largo del mundo, fueron muchos los que se habían jugado públicamente por la candidatura de Hillary Clinton. Apostaron a la banca y, de imprevisto, ganó el punto. Ahora es larga la hilera que busca el modo menos vergonzoso de volver sobre sus pasos”, analizaba 3Días, tras la sorpresa inciail que dejó al mundo en estado de shock.Expertos en distintas áreas evaluaban en el primer aniversario de Macri en el poder el resultado de las políticas aplicadas por el Gobierno a lo largo de estos 12 meses. La economía que no arranca, la vuelta del consenso político y la apertura al mundo. Calidad institucional en ascenso y la deuda que más duele: la pobreza y el deterioro educativo. La oportunidad de cerrar la “grieta”. Qué se hizo, qué falta. Y las claves de 2017 en una edición especial que convocó a especialistas como Mario Blejer, Rosendo Fraga, Roberto García Moritán, José Nun, Daniel Sabsay, Pedro Luis Barcia, Eduardo Donza y Paola Spátola para dar su veredicto en cada una de las áreas evaluadas.La importancia de contar con una visión de largo alcance hacia la que Argentina deba anhelar, según el análisis de Blejer; la recuperación de la política exterior para volver a ocupar presencia en el escenario internacional, al decir de García Moritán; el restablecimiento de la división de poderes en un marco de respeto a las libertades públicas, en la óptica de Sabsay; el balance positivo en lo político de Rosendo Fraga, aunque con señales de que puede venir un año más difícil, donde la elección de medio mandato y que se concrete o no la recuperación de la economía, serán las dos cuestiones claves. También el diagnóstico de Nun sobre la Grieta: “No debe extrañar que, en el primer año de gobierno de Macri, hayan empeorado las condiciones de vida y, a la vez, haya mejorado la convivencia. Lo primero se debe, ante todo, a la situación crítica en que dejó al país el kirchnerismo y, después, a varias decisiones equivocadas de la actual gestión”. Sanear a todas las fuerzas policiales y mejorar el mercado del trabajo, no sólo los ingresos, para reducir la pobreza, entre las asignaturas pendientes de Cambiemos.