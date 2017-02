"Macri alentó el tema de la herencia pero el problema es la mala gestión del heredero"

Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, hoy enrolado en el Frente Renovador de Sergio Massa, critica con dureza al Gobierno de Macri. Afirma que el Presidente "dilapidó el primer año" de gestión e ironiza: "Macri tiene una extraña teoría que dice: ‘para estar mejor, primero hay que estar peor’. Me asombra que la gente aún lo crea". Asegura que, en el mejor de los casos, Macri cerrará este año con la misma inflación y déficit fiscal que le dejó Cristina.



Dijiste hace poco que Cristina lideró la etapa más patética del peronismo y los ultra-K te saltaron a la yugular. Igual propiciás la unión del PJ y un frente entre el massismo y el kirchnerismo en la Ciudad de cara a octubre.

-Trato es de centrar donde está el problema. El problema nuestro no está en el peronismo centralmente, está en Macri. En un Gobierno que en un año no ha dado en la tecla y que todo indica que por sus políticas va a seguir sin dar en la tecla. Me parece que el peronismo tiene la obligación de tratar de buscar una opción superadora. También supone darse un debate para no repetir la historia. Y en esto no hay que excluir a nadie. Admito que no es fácil de hacer en todos los distritos... hay distritos donde la competencia es inexorable, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero es una elección de mediano término y hay muchos donde esto tal vez sea posible porque no tenemos tantas diferencias. Yo puedo ir con cualquiera dentro del peronismo pero no puedo perder mi identidad del Frente Renovador y no quiero perder mi convicción de que Sergio Massa puede ser presidente.



¿Cómo está tu relación con Massa? Después de tu apoyo a Milagro Sala se habló incluso de tu expulsión del FR...

-Perfecta. Nunca tuve un problema con Sergio por Milagro Sala. Sergio sabía lo que iba a hacer, le expliqué por qué estoy cada día estoy más convencido de que tiene que ser liberada. Sergio no nos pide obediencia; debate con nosotros y respeta nuestras decisiones. Eso lo valoro mucho.



Stolbizer tiene fuertes diferencias con el Gobierno respecto del control migratorio y la imputabilidad. Massa, no tantas. ¿Se sostiene esa alianza de cara a la elección o llegado el momento va a ser difícil conciliar posiciones?

-Creo que una de las cosas que tiene muy buenas el FR, y que creo que también tiene que pensar Stolbizer, es que en el FR no todos pensamos igual, pero sí tenemos objetivos comunes. Creo que en el FR todos estamos de acuerdo que la Argentina no puede debatirse entre el pasado y el presente, debe debatir su futuro. Y nosotros debemos tener esa expresión de futuro. En ese punto hay muchas coincidencias: la necesidad de manejar una economía con más intervención del Estado, sin ahogar la inversión privada, con sensatez, con rigor fiscal, y también estamos de acuerdo en preservar los derechos individuales. No escuché a nadie en el FR que pueda tener una expresión parecida a la que tuvo Gómez Centurión.



¿Gómez Centurión representa para vos el pensamiento de Macri, como dice Cristina?

-Estoy seguro que es un pensamiento del Gobierno, no está explicitado porque los debe avergonzar. Por eso Macri habla de "guerra sucia"; Lopérfido dice que no son 30.000 los desaparecidos; Macri dice "no sé cuántos desaparecidos hay" suelto de cuerpo... Y por eso la Secretaría de DD.HH estuvo un año más preocupada en darle la prisión domiciliaria a los genocidas que por los derechos humanos.



¿Son actos de torpeza o ves algún tipo de provocación detrás?

-Es lo que creen. Hay un Macri subyacente que cree esas cosas, que nunca creyó en el Fútbol para Todos, entonces lo terminó destruyendo; que siempre creyó en las sociedades anónimas para el fútbol, y entonces generó todo un escenario para dejarlo en una crisis enorme al fútbol que lo obligue a pensar en eso. Hay un Macri subyacente que no siempre se expresa en los discursos, suele expresarse en los fallidos, de él o sus colaboradores. Para conocer A Macri hay que mirar más los fallidos. Hay también una dosis de torpeza grande porque instalan problemas donde no existen. Es un Gobierno que tiene una debilidad institucional real, porque en el Congreso no pesa y ha perdido mucho de su base de sustentación...



¿Cómo lo ves de cara a la elección? El 2016 fue difícil, pero el Gobierno logró encauzar cuestiones de la economía...

-Yo siempre me pregunto si no se pagaron precios muy altos por lo que supuestamente se arregló. Macri tiene una extraña teoría que dice: "para estar mejor, primero hay que estar peor".



Convengamos que mantuvo un nivel de aprobación aceptable durante su primer año de Gobierno...

-Por eso me asombra que la gente todavía lo crea, pero es un discurso ridículo, porque él recibió un país con 25% de inflación y lo convirtió en 40%. Recibió un país con 5 puntos de déficit y lo convirtió en 8, iba por la pobreza cero y la aumentó 10%, aumentó la desocupación. ¿Qué paso Macri? La política que supuestamente nos iba a hacer estar mejor nos hizo estar muy mal. Y persisten en esa política; es lo que más preocupa.



¿Se equivoca al tener tantos actores dentro del Gobierno manejando la economía?

-Macri debería pensar en unificar la decisión en un ministro de Economía. No es posible que el secretario de Hacienda, que es el que tiene que recaudar la plata en un país donde en diciembre el gasto público aumentó más del 50%, solo maneje menos del 0,3% del gasto total. Hay una mala organización y una suerte de ministros paralelos que no entendemos muy bien qué hacen (N de R: en referencia a los coordinadores de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana), pero que tienen un gran poder de decisión, que están bajo la órbita de la jefatura de Gabinete. Y el mismo jefe de Gabinete que parece intervenir en la economía y no conozco sus dones de economista.



¿Erró al sacarlo a Prat Gay?

-Prat Gay era el único que tenía noción de que Argentina con una economía que seguía entregándose a la caída del consumo no iba a levantar cabeza. Y era la última esperanza de que eso se revierta. Creo que ahora lo único que podemos esperar es más ortodoxia, que es lo que se ha impuesto.



¿Gana Cambiemos las elecciones de medio término?

-No sé, porque no sé como funciona el enojo con Cristina. Durante este primer año Macri alentó mucho la idea de que había que hacerse cargo de la herencia, pero a esta altura, el verdadero problema es el heredero, que ha hecho una mala gestión el primer año. El primer año de Gobierno es central porque es el de mayor poder de un gobierno. Macri lo dilapidó. Cuando Macri termine este año va a tener la misma inflación que le dejó Cristina y un déficit fiscal, si le va muy bien, igual al que le dejó Cristina. Y 10% de pobres nuevos. Es un problema de mucha falta de expertise, me parece que no han descubierto dónde está la botonera del Estado todavía.



¿Decís que les cuesta sacarse el chip empresario?

-Claro, porque el chip empresario es un conflicto en el Estado. Quien se prepara para manejar una empresa tiene un concepto de manejo distinto a quien se prepara para gobernar el Estado.



¿Va a ser candidata CFK en octubre o antes termina presa?

-No tengo la menor idea si será candidata. Reconozco que tiene una cantidad de votos importante en la provincia de Buenos Aires. Pero meter presa a una persona no tiene que ver con la política. Hay causas que deben ser analizadas con cuidado y me encantaría que ella pueda explicar lo que pasó. Lo de la asociación ilícita es un disparate jurídico. Hay una presión mediática muy grande. Pero eso no exime de responsabilidad a los jueces. Si sos juez tenés que saber que vas a recibir presiones y saber dónde llevarlas.