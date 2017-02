Elogio a los medios públicos

"Valoro la gestión del Gobierno en los medios públicos. Télam, Radio Nacional y Canal 7 están trabajando con un criterio muy plural, con periodistas serios... Ahora, es cierto también que no los necesitan para otra cosa, porque el trabajo de apoyo al Gobierno lo hacen los medios privados. Te diría que es rayano con lo escandaloso", dice Alberto Fernández. Y advierte: "También hay muchos que se rasgaban las vestiduras con el periodismo militante y ahora son militantes de los otros. Pero no lo veo en los medios públicos. Para ser justos, en la Ciudad de Buenos Aires pasaba algo parecido. Están todas las voces y son respeutosos del que no piensa igual. Es una de las cosas que yo elogio de este tiempo.