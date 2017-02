Su trayectoria en una de las disciplinas artísticas más rígidas y exigentes, la danza clásica, no logró domarla. Eleonora Cassano sigue asumiendo desafíos y siempre mantiene en vilo a su público, que ya la reconoce como una artista que le escapa a la comodidad de los encasillamientos. Después de dejar el ballet cuando aún estaba en la cumbre de su carrera, Cassano, pausa para la maternidad mediante, volvió a la escena pero ya no con el etéreo tutú sino con mallas de vedette, y hasta se animó a posar para la revista Playboy y a participar en el taquillero reality televisivo ‘Bailando por un sueño‘.

La carrera de esta mujer suave, amable, de mirada azul transparente, está llena de vueltas de tuerca. Recorrió los principales escenarios del mundo de la mano de uno de los más grandes del ballet argentino, Julio Bocca, y hoy se cuelga de un arnés y realiza acrobacias en cada función de la obra ‘Stravaganza sin reglas para el amor‘, dirigida por Flavio Mendoza .

Hasta abril continuará en el teatro Broadway de Buenos Aires con esa obra que ella considera como una de las pocas que puede verse aquí con nivel internacional. Como prima ballerina atravesó varios gobiernos, pero sintió la falta de reconocimiento de la administración kirchnerista cuando organizó su despedida del ballet. Afirma que no padeció la grieta que dividió también a los artistas y, aunque advertía su existencia, prefirió mantenerse al margen de las polémicas. Si bien asegura que jamás incursionaría en la actividad política, se preocupa por la crisis de inseguridad y de la educación, y considera que el actual gobierno recibió una herencia muy difícil de remontar.

En diálogo con 3Días habló sobre sus desafíos personales y sobre los principales problemas que se plantean hoy en el país a nivel social.

¿Cómo te sentís haciendo Stravaganza?

-Estoy muy feliz con el espectáculo, que es impresionante. No porque esté haciéndolo yo....es que ahí se hace de todo, no es una obra de teatro, no es circo, no es danza, es todo eso junto, y también hago acrobacia, cosa que la gente no esperaba de mi.

¿Qué imaginabas que ibas a hacer en este momento de tu vida?

-Nunca me lo planteé. Tengo 52 años y no siento que yo tengo esa edad, por suerte ahora pasa eso, todo cambió mucho. Antes cuando tenías 50 años ya eras abuela, no salías de tu casa, pero ahora todo el mundo está haciendo de todo, la gente se conserva mucho mejor, está evolucionando, avanzando, mejorando.

¿Hubo diferencias en el tratamiento que te dio el gobierno kirchnerista y el actual?

-Yo en el 2012 pude hacer mi despedida en la Ciudad gracias al apoyo del entonces jefe de Gobierno y actual presidente, Mauricio Macri, y bailé en el Obelisco, frente a la 9 de Julio. Fue fantástico porque recorrimos todas las provincias para buscar bailarinas que me acompañaran y esa fue una movida culturalmente hablando muy importante. Pero a nivel nacional no me llamaron para nada.

¿No te ofrecieron despedirte en el Teatro Colón, te sentiste sin respaldo?

-En ese momento no sentí ningún apoyo a nivel nacional. La verdad es que es difícil con el ballet, donde nunca se siente mucho apoyo en general. Ahora se creó un ballet que dirige Iñaki Urlezaga y eso está muy bueno. Pero en el Colón sé que están teniendo problemas, no es fácil manejarlo pero hay que prestarle mucha atención.

¿Incursionarías en la actividad política?

-No. Para nada. Y lo digo de manera clara. No tengo ningún interés en participar en política, tampoco me siento preparada aunque sí sé qué me gustaría y qué se podría hacer. Pero ni loca me metería en la política.

¿A nivel social que creés que habría que mejorar?

-Son muchas las cosas que hay que mejorar, pero creo que este gobierno heredó un país en una situación muy compleja y no va a ser fácil salir de ésta. Les tocó un regalito importante, pero hay muchas cosas a las que se les debe prestar atención.

¿Cuáles serían las principales, según vos?

-Para mí lo fundamental es la educación, porque es el futuro de quienes nos van a manejar, y el tema de la seguridad, que preocupa a todo el mundo. La inseguridad la vivimos a diario, la sufrimos a diario, y creo que habría que trabajar mucho en eso, aunque ahora lo que están haciendo me parece muy bueno. La situación se fue deteriorando desde hace muchos años y no es fácil revertirla.

¿Te parece que continúa abierta la grieta entre los artístas?

-Yo no lo siento. Antes lo veía en determinados actores, que trabajaban más con el gobierno anterior, etcétera...lo que haya sido, yo no siento nada de eso. Nunca lo sufrí. Y tampoco nunca me quise meter en eso.

Dejar en el mejor momento

Cuando Eleonora Cassano estaba en el pináculo de su carrera como partener de Julio Bocca, decidió dejar todo para ser madre. "Entonces les dije a Lino Patalano y a Julio: ‘Chicos, quiero quedarme un poco tranquila en casa’. Fue una necesidad muy fuerte’‘. Así se convirtió en mamá de Julieta, hoy de 14 años y estudiante de gimnasia artística, y de Tomás, de 20 años. Con algo más de tiempo libre, comenzó a estudiar teatro y danza y allí surgió la propuesta de Lino de hacer en ‘La Cassano en el Maipo‘. "Fue un cambio muy fuerte, y la gente se revolucionó, pensando en que me iba a convertir en vedette‘, recuerda. "Digamos que tengo acostumbrado a mi público a romper con los esquemas".